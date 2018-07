Una vera e propria rissa fra donne conclusasi con un tentato omicidio. Con l’accusa di aver accoltellato la rivale i carabinieri hanno arrestato Patrizia Iones, palermitana di 50 anni che aveva aggredito una 51enne palermitana.

Los contro fra le due donne è avvenuto nella tarda serata di venerdì quando i militari sono stati allertati dalla locale Centrale Operativa e sono intervenuti in una taverna in cortile Primo Le Chiavi.

I Carabinieri l’hanno bloccata proprio all’uscita dell’esercizio commerciale, dopo che in uno scatto d’ira, aveva colpito con un grosso coltello da cucina alla fronte la rivale, alla quale era legate da vecchi rancori di natura economica e passionale. Presumibilmente, anche la contesa dei propri mariti.

La Iones è stata tratta in arrestato con l’accusa di tentato omicidio, aggravato da futili motivi.

La vittima a seguito del fendente veniva trasportata e ricoverata all’ospedale Villa Sofia con un trauma cranico con ferita da taglio alla regione frontale, giudicata dai sanitari guaribile in dieci giorni e comunque non in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri è stata dimessa.

La IONES, visti i carabinieri, ha confermato di volere colpire la rivale ed è stata posta agli arresti domiciliari. In seguito è stata rimessa in libertà in attesa di giudizio.