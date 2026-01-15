Una rissa in piena zona rossa a Palermo nel periodo natalizio. Il questore Maurizio Vito Calvino ha disposto la chiusura di un pub in piazza Sant’Anna dove il 20 dicembre scorso una decina di giovani si sono affrontanti con calci, pugni e lanci di sedie e sgabelli. La chiusura è scattata il martedì 13 gennaio.

“Risulta che la rissa sia continuata all’esterno del locale – dicono dalla questura – verso cui venivano spinti alcuni partecipanti sfiorando ignari astanti e avventori”. Un caso di violenza che, fortunatamente, non è degenerato nel peggiore dei modi.

L’episodio, su cui hanno indagato gli agenti del commissariato Oreto-stazione, avrebbe continuato a “ingenerare una situazione di pericolo e allarme sociale – aggiungono dalla questura – palesando una percezione di insicurezza nella folta comunità di cittadini che affolla quella porzione di città già ricadente in una delle zone rosse.

Allo scopo di ripristinare l’ordine in un’ottica preventiva, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cui è stata sospesa al pub, per 5 giorni, la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande”.