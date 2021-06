Rissa in via Maqueda a Palermo. L’aggressione è avvenuta nei pressi di una coiffeur per uomo. Per cause in corso di accertamento un uomo armato di spranga ha colpito un altro uomo alla testa.

Sono stati chiamati i carabinieri e i sanitari del 118. L’uomo ferito è stato portato all’ospedale Civico. Il presunto aggressore in caserma dai carabinieri per cercare di ricostruire quanto successo.

Sono intervenuti in massa i carabinieri del Radiomobile che sono riusciti a prendere l’aggressore e portarlo in caserma.

L’uomo colpito alla testa è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e portato al pronto soccorso.