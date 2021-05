sabato sera a scoglitti

Maxi rissa sabato sera a Scoglitti, nel Vittoriese

Scontro tra due gruppi di giovani

Avviate le indagini per l’identificazione dei responsabili

Una folle rissa è scoppiata sabato sera a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, ad accendere gli animi sarebbero stati i troppi drink, capaci di annebbiare le menti di diversi ragazzi.

Scontro tra due gruppi

In particolare, sarebbe stato un gruppetto ad aizzare degli altri coetanei e dalla parole, in poco tempo, si è passati alle vie di fatto. Per qualche testimone, lo scontro ci sarebbe stato tra due fazioni, una italiana l’altra straniera ma si tratta solo di una ipotesi che gli inquirenti stanno valutando.

La rissa sulle chat e sui social

I filmati della rissa hanno fatto rapidamente il giro della chat e sui social: sono immagini di una violenza cieca che vede come protagonisti giovani, tutti quanti senza mascherina, ma, per fortuna, al momento, non si registrano feriti gravi. Quelle immagini sono anche in mano alla polizia ed ai carabinieri che proveranno ad identificare i partecipanti alla maxi rissa.

Aggressione a Palermo a coppia gay

Un’altra aggressione ma dai contorni completamente diversa è avvenuta a Palermo, in via Maqueda, in pieno centro storico. Una coppia di gay è stata circondata e aggredita da una baby gang. I due giovani, di Torino, stavano cercando il b&b dove andare a dormire. In quattro, giovanissimi, prima li avrebbero offesi, e poi circondati aggredendoli.

Baby gang

Uno dei due giovani è rimasto ferito e soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso.

In corso indagini condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire alla baby gang. Quanto accaduto sta provocando non poca indignazione tra i cittadini ed anche i rappresentanti del mondo istituzionale.