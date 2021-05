Rissa a Mondello, archiviata la posizione di un diciannovenne

Al Conca d’Oro la protesta dei centri commerciali, abbassate le saracinesche “Posto sicuro, garantiti i controlli” (VIDEO)

Saracinesche dei negozi nei centri commerciali abbassate per qualche minuto in segno di protesta contro le chiusure nei weekend. Anche al Conca d’Oro a Palermo, come in tutta Italia, si è manifestato per chiedere la apertura nel fine settimana....