I carabinieri hanno individuato e denunciato 13 minorenni che lo scorso 30 dicembre avevano partecipato ad una violenta rissa tra via Libertà e via Florestano Pepe.

Oltre ai denunciati, è stata accertata la partecipazione di 2 ragazzi minori degli anni 14 e di altri 15 giovani, ancora in corso di identificazione. I militari, coordinati dalla procura per i minorenni, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, analizzato i profili social degli adolescenti e ascoltato i testimoni, sono riusciti a ricostruire i motivi futili della rissa.

Tutto è scoppiato per la contesa sentimentale tra due ragazzini, per una loro coetanea. Nel corso della rissa, uno dei minori identificati aveva cercato di investire due dei rivali con la sua microcar, per poi minacciarli con un bloccasterzo. Le indagini sono coordinate dal pm della procura per i minorenni Claudia Caramanna.