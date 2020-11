Ancora in corso indagini sull'omicidio di Favoroso

Ancora un morto a Castelvetrano. Sono ancora in corso le indagini per l’omicidio di Vincenzo Adamo Favoroso, l’uomo di 33 anni ucciso in un locale che i carabinieri devono cercare di capire come sia morto un altro uomo.

Pare che stavolta una rissa tra due famiglie sarebbe finita in tragedia. La tragedia è successo oggi pomeriggio a Castelvetrano in una traversa della via Partanna, dove la rissa sarebbe scoppiata tra due nuclei familiari.

Il dato certo è che una persona è stata trovata morta dagli operatori sanitari del 118.

Al momento pare che se la morte dell’uomo sia avvenuta per cause naturali o in seguito alla lite scoppiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

Per l’omicidio di Vincenzo Adamo Favoroso, l’uomo di 33 anni trovato morto a Castelvetrano, ucciso con un colpo di fucile a canne mozze è stato fermato Gaspare Favara un 32enne di Castelvetrano.

Dagli accertamenti svolti, correlati dai rilievi tecnici svolti da personale specializzato del Comando provinciale di Trapani, sono emersi gravi indizi nei confronti del fermato, che, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stato portato in carcere con l’accusa di omicidio.

I carabinieri che indagano sulla vicenda sono intervenutiin cortile Bertuglia, nella zona di via Mazzini, dopo la segnalazione di una sparatoria. Giunti sul posto, però, hanno trovato diverse tracce di sangue ma non il cadavere dell’uomo, rintracciato poco distante in un campo.

L’ipotesi è che si tratti di una lite scoppiata in un locale e poi finita nel sangue. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare se il presunto autore abbia agito da solo o si sia fatto aiutare da qualche complice.

La città, intanto, è sotto shock per la morte di Vincenzo, conosciuto da tutti come Takatá e per il cognome del padre naturale, Triolo. Sui social gli amici non si danno pace. Vincenzo era molto conosciuto in paese anche per il suo passato da calciatore e svolgeva, fino a qualche mese fa, l’attività di camionista. La stessa attività svolta dal padre.

Era inoltre uno dei fondatori del gruppo di tifosi ultras della Folgore “Old Fans”, squadra di calcio della sua città. Sui social sono già apparsi centinaia di commenti di amici e conoscenti. “Purtroppo – scrivono i suoi amici – oggi arriva una triste e straziante notizia: ci ha lasciato Vincenzo, storico ultras Folgorino e componente degli Old Fans. Tutto il gruppo porge le condoglianze alla famiglia. Che la terra ti sia lieve”.