Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto, intorno alle 4 del mattino, è scoppiata una rissa tra una ventina di giovani in piazza Caracciolo alla Vucciria a Palermo. A sedare gli animi sono intervenuti gli agenti di polizia che stavano presidiando la zona nell’ambito dei servizi straordinari di controllo collegati al protocollo “Alto Impatto”, che serve proprio a controllare le vie del centro storico in cui si concentra la movida notturna del capoluogo, con migliaia di giovani che ogni notte si concentrano per bere e passare le serate. Anche questa volta è sorta una rissa molto violenta.

Intervento tempestivo della polizia

I poliziotti, appostati nei pressi della scalinata che collega via Roma con piazza Caracciolo, sono accorsi subitio quando hanno notato la furibonda lite scoppiata tra alcuni ragazzi. Il loro intervento, tempestivo, ha permesso di fermare subito la violenza, disperdere i giovani coinvolti ed evitare così ben più gravi conseguenze. Sono ora in corso indagini e accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili della rissa.

Controlli straordinari nel quartiere della movida

L’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio che, come ogni weekend, hanno interessato la zona della movida palermitana. In campo, oltre alla polizia, anche carabinieri, polizia municipale, guardia di finanza e personale Asp, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree della vita notturna cittadina. Questa volta l’attenzione si è concentrata nel quartiere della Vucciria, teatro negli ultimi tempi di diversi episodi di microcriminalità e degrado. Nel corso dei controlli sono state riscontrate irregolarità in quattro pub, con conseguenti sanzioni amministrative.

Clima di insicurezza persistente nel centro storico

Nonostante l’intensificazione dei servizi di controllo, purtroppo permane un clima di insicurezza e illegalità diffusa in alcune zone del centro storico, con episodi di violenza e caos che minacciano quotidianamente residenti e visitatori. La movida a Palermo continua a diventare sempre più selvaggia.