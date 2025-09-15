La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova edizione di Expocook Palermo 2025, la manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per il mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Giunta alla sua decima edizione e si conferma il punto di riferimento per il mondo del food, della ristorazione e dell’hotellerie. L’evento si terrà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 14 al 16 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00.

Considerata una delle più importanti fiere horeca in Italia, offre uno sguardo privilegiato sulle innovazioni tecnologiche, sulle tendenze gastronomiche e sui cambiamenti che stanno ridefinendo il panorama delle cucine professionali. Tra i protagonisti di questa edizione, non mancherà Ristoattrezzature, azienda leader nel settore delle attrezzature professionali per la ristorazione e degli arredi per locali.

Expocook Palermo: la fiera food che racconta la ristorazione italiana

Expocook nasce a Palermo nel 2017 con l’obiettivo di dare alla Sicilia un evento internazionale capace di valorizzare la tradizione enogastronomica e, allo stesso tempo, aprire il dialogo con le innovazioni tecnologiche che stanno cambiando la ristorazione. In poche edizioni, la manifestazione è cresciuta fino a richiamare migliaia di visitatori e centinaia di espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Oggi rappresenta una fiera food che non si limita a presentare prodotti, ma diventa un vero e proprio hub culturale: un luogo dove chef stellati, aziende, studenti e professionisti possono confrontarsi su temi come la sostenibilità, la digitalizzazione e l’evoluzione dei consumi.

Expocook Palermo 2025 porterà tre intense giornate di eventi alla Fiera del Mediterraneo. Tra le novità più attese, le masterclass di chef stellati, pensate sia per professionisti che per appassionati, e il ritorno delle competizioni internazionali: dal Pizza World Competition, che garantirà al vincitore l’accesso diretto all’International Pizza Expo di Las Vegas.

Grande attenzione anche alla cucina senza glutine e alla sicurezza alimentare, con workshop e showcooking dedicati a una ristorazione inclusiva. A completare il programma, le nuove aree espositive per pasticceria e gelateria, pensate per valorizzare il comparto dolciario e artigianale.

Expocook Palermo 2025: soluzioni per ogni fase della cucina professionale

In questo contesto, la presenza di Ristoattrezzature a Expocook Palermo 2025 conferma il ruolo dell’azienda come interlocutore affidabile per i professionisti. Le attrezzature che saranno presentate coprono l’intero ciclo operativo di una cucina professionale, con proposte che uniscono funzionalità, tecnologia e attenzione al risparmio energetico.

Linea cottura, precisione e performance – Comprende cucine, friggitrici, cuocipasta, frytop e forni. Grazie ai sistemi di regolazione della temperatura e ai piani di cottura ottimizzati, ogni attrezzatura consente di gestire più preparazioni contemporaneamente senza compromessi sulla qualità, garantendo risultati costanti anche durante le ore di punta

Linea lavaggio, igiene e affidabilità – Dalle lavabicchieri per bar alle lavastoviglie industriali, il lavaggio rappresenta uno dei settori più delicati per la ristorazione. I modelli avanzati includono cicli ad alte temperature conformi alle normative HACCP, sensori che rilevano residui di sporco e regolano automaticamente detergenti e risciacqui, e sistemi digitali di monitoraggio per controllare consumi, manutenzione e cicli di sanificazione

Linea refrigerazione, conservazione e sicurezza alimentare – Armadi frigo e congelatori per laboratorio ed esposizione, tavoli refrigerati, abbattitori di temperatura e cantine vini di design: la refrigerazione è il cuore della sicurezza alimentare. I compressori inverter e i gas refrigeranti eco-friendly assicurano consumi ridotti, gli abbattitori permettono di raffreddare rapidamente cibi caldi preservandone qualità e nutrienti, e le cantine vini con controllo di temperatura e umidità garantiscono conservazione ottimale delle bottiglie pregiate. Riassumendo, le tecnologie più evolute permettono di mantenere la catena del freddo e ridurre gli sprechi, un aspetto sempre più centrale nelle cucine moderne

Linea impasti, la tradizione italiana incontra la tecnologia – Planetarie e impastatrici rappresentano un punto di contatto tra la tradizione gastronomica italiana e l'evoluzione industriale. I modelli più evoluti integrano sensori di umidità e temperatura per ottenere impasti sempre consistenti, programmi automatici per replicare ricette complesse, e bracci e ciotole intercambiabili per lavorare differenti tipologie di impasto

Queste linee non vanno lette come un semplice catalogo di prodotti, ma come esempi di come la tecnologia stia accompagnando il cambiamento del settore, supportando i professionisti nell’affrontare le sfide quotidiane.

Tecnologia, sostenibilità e formazione: i trend della ristorazione a Expocook 2025

Expocook Palermo 2025 non è solo esposizione, ma anche riflessione sul futuro della ristorazione. Alcuni dei temi centrali che caratterizzeranno questa edizione riguardano:

Sostenibilità ambientale – Cucine più green, attrezzature a basso consumo e materiali riciclabili sono ormai priorità per le aziende e per i ristoratori che vogliono ridurre l'impatto ambientale

Formazione e aggiornamenti – Expocook dedica ampio spazio a workshop e masterclass, occasioni uniche per chi desidera accrescere le proprie competenze e confrontarsi con i migliori professionisti del settore

– Expocook dedica ampio spazio a workshop e masterclass, occasioni uniche per chi desidera accrescere le proprie competenze e confrontarsi con i migliori professionisti del settore Digitalizzazione – L’integrazione di sistemi smart e connessi nelle attrezzature professionali consente di monitorare consumi, ottimizzare la produzione e garantire standard di qualità sempre più elevati.

In questo scenario, la presenza di aziende come Ristoattrezzature diventa un’opportunità concreta per esplorare soluzioni che uniscono innovazione e praticità.

Perché visitare Expocook Palermo 2025

Questa edizione pone un forte accento su innovazione tecnologica e sostenibilità. I visitatori potranno scoprire soluzioni per ottimizzare i consumi energetici, gestire in modo più efficiente gli sprechi alimentari e integrare processi digitali nella gestione dei locali. Workshop e talk saranno dedicati all’uso di materiali eco-friendly, alla logistica sostenibile e alle strategie per ridurre l’impatto ambientale della ristorazione. In parallelo, Expocook favorisce il networking tra professionisti, fornitori e startup del settore, creando un’occasione unica per esplorare nuove idee e trend emergenti che modellano il futuro del mondo Ho.Re.Ca.

Expocook Palermo 2025 si conferma un appuntamento imprescindibile per chi lavora nel settore horeca: un evento che combina esposizione, formazione e networking in una cornice che valorizza il patrimonio gastronomico e culturale del Mediterraneo. Lo spazio espositivo è facilmente raggiungibile con la linea 2 del tram e gli autobus N1 e 107. Chi arriva in auto, può raggiungere facilmente la Fiera del Mediterraneo (Via Anwar Sadat, 13) percorrendo Viale Regione Siciliana o Viale della Libertà. Sono disponibili parcheggi interni a pagamento e diverse soluzioni custodite nelle immediate vicinanze, a pochi minuti a piedi dall’ingresso principale.