Ogni venerdì e sabato sera, nei mesi di luglio e agosto, il Ristorante & Pizzeria Torre Artale accende le serate estive di Sant’Onofrio (PA) con un evento che unisce gusto, musica dal vivo e ballo in un’atmosfera rilassata e immersa nella natura.

“Cena con Musica e Ballo” è l’appuntamento fisso per chi cerca un’esperienza completa: a partire dalle 20.00, gli ospiti potranno gustare un menu fisso composto da antipasto, primo o pizza, dolce, acqua e caffè al costo di 25 euro a persona, ma la vera festa comincia dopo cena.

Una serata tra buon cibo, atmosfera e revival musicale

Dalle 22.00, il parco esterno del ristorante si trasforma in una pista da ballo all’aperto, con musica dal vivo che spazia dagli anni ’60 agli anni ’90. Un viaggio tra i decenni, pensato per far ballare tutte le generazioni, in un contesto suggestivo e accogliente. L’ingresso al ballo è aperto anche a chi non ha partecipato alla cena, al costo di 8 euro a persona.

La location, immersa nel verde e impreziosita da una struttura rustico-elegante, è ideale per chi vuole trascorrere una serata lontano dal caos cittadino, tra buona cucina e divertimento. Per partecipare è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata comodamente tramite WhatsApp al numero +39 351 753 2646.

Il ristorante si trova in Contrada Ponte di Chiavetta, a Sant’Onofrio, in provincia di Palermo. Un angolo tranquillo di Sicilia dove il venerdì e il sabato si trasformano in feste d’altri tempi, tra sapori autentici e il ritmo delle hit che hanno fatto la storia della musica.

Torre Artale trasforma l’estate in un’esperienza da ricordare, un’occasione per stare insieme, ballare e vivere la Sicilia più autentica, con gusto e leggerezza