Un’ora di sapori autentici, panorama sul Tirreno e atmosfera d’altri tempi: venerdì 6 giugno 2025 apre le porte Ristorante & Pizza Torre Artale, nuova destinazione gastronomica all’interno dello storico complesso AllegroItalia di Trabia (PA). L’inaugurazione è fissata per venerdì 6 giugno 2025, dalle 19:00 alle 20:00. Un momento esclusivo di presentazione riservato agli invitati con conferma via mail.

AllegroItalia Torre Artale

L’evento si svolge presso AllegroItalia Torre Artale, Contrada Sant’Onofrio 1, 90019 Trabia (Palermo), negli spazi del Borgo Hotel 4 stelle affacciato sul mare. L’antico baglio, circondato da verde mediterraneo, offre scenari ideali per ricevimenti ed eventi corporate.

Concept culinario

Il locale promette “cucina siciliana appagante & pizza croccante”: piatti della tradizione reinterpretati con materie prime locali e lievitati dall’impasto leggero, cotti in forno a legna. La proposta gastronomica punta su sapori autentici e abbinamenti contemporanei.

Spazi ed eventi

Grazie agli ampi spazi vista mare, la struttura può ospitare cerimonie, meeting e cene di gala. Le sale interne, ricavate in suggestivi ambienti in pietra, si affiancano a terrazze panoramiche perfette per aperitivi al tramonto.

Modalità di partecipazione

Ingresso riservato con conferma via mail all’indirizzo ristorantetorreartale@allegroitalia.it o telefonando al +39 351 753 2646. Gli invitati riceveranno un pass personale per accedere alla serata di apertura.