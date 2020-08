Ristoranti sul lungomare di Isola e Capaci, la finanza scova 15 lavoratori in nero

Caravaggio a Rovereto, “spese eccessive” il Fronte del No si rivolge alla Corte dei Conti

Il braccio di ferro per il trasferimento del Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio da Siracusa al Mart di Rovereto si trasforma in uno scontro a tutto campo. Il partito del No ha deciso di rivolgersi alla Corte dei Conti per alcune spese ritenute eccessive.

..