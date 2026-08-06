L’Amministrazione comunale, oggi, dopo la consegna dei primi cinque appartamenti avvenuta nell’aprile del 2025, completa la restituzione degli alloggi della palazzina di via Erice 31, gravemente danneggiata dall’incendio del luglio 2023, consegnando alle famiglie assegnatarie gli ultimi tre appartamenti interessati dall’intervento di riqualificazione.

Alla consegna erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e il presidente della Quinta Circoscrizione Andrea Aiello.

Gli interventi finanziati con i soldi dell’edilizia residenziale pubblica

L’intervento ha riguardato il quinto contratto attuativo dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), finalizzato al risanamento della palazzina di via Erice 31. I lavori si sono resi necessari dopo il grave incendio che, nel luglio 2023, aveva provocato ingenti danni all’edificio, compromettendone sicurezza, funzionalità e agibilità.

L’opera, finanziata con fondi di bilancio comunale secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 12 luglio 2024, è stata avviata il 19 luglio 2024, con l’inizio effettivo delle lavorazioni l’11 ottobre dello stesso anno, e si è conclusa il 3 agosto 2026.

Lavori per oltre mezzo milione di euro su 8 appartamenti

L’importo complessivo dei lavori è stato pari a 531.441,67 euro, mentre il costo complessivo dell’intervento ha raggiunto 743.671,33 euro.

Responsabile Unico del Procedimento è stato il geom. Luigi Birriola. La progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dall’arch. Dario La Guardia, con la consulenza del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo per gli aspetti strutturali. La progettazione delle strutture è stata affidata all’ing. Giuseppe Campione, mentre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall’ing. Salvatore Barone.

L’impresa appaltatrice è stata CONPAT S.C. a R.L., con l’esecuzione delle opere affidata alle imprese CELI ENERGIA S.R.L. e DIBIGA S.R.L.; la fornitura e posa in opera degli infissi è stata eseguita dalla ditta 3Z Serramenti. Un contributo determinante al completamento dell’intervento è arrivato anche dalla ditta Fortezza, che ha donato parte degli infissi installati nell’edificio, contribuendo ad accelerare il ripristino degli alloggi.

L’incendio devastante del 2023 giunto fino in città

“L’incendio del 2023 ha rappresentato un momento di grande sofferenza per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità. Fin dal primo giorno la nostra amministrazione è stata loro accanto, garantendo assistenza e lavorando senza sosta affinché potessero tornare nelle proprie abitazioni in condizioni di piena sicurezza. Oggi completiamo questo percorso riconsegnando gli ultimi appartamenti e mantenendo un impegno assunto con i cittadini. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro dei tecnici comunali, dei professionisti, delle imprese coinvolte, alla preziosa collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo per gli aspetti strutturali e al gesto di solidarietà della ditta Fortezza, che con la donazione di parte degli infissi ha offerto un contributo concreto al recupero dell’edificio. È la dimostrazione che, quando istituzioni, mondo accademico e soggetti privati collaborano, è possibile restituire risposte efficaci e tempestive ai cittadini” dice il sindaco Roberto Lagalla.

Recuperato un intero edificio

“Con la consegna degli ultimi tre alloggi si conclude un intervento complesso che ha richiesto un importante lavoro tecnico e amministrativo. Abbiamo recuperato un edificio gravemente compromesso, restituendolo alle famiglie e al patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città. Ringrazio tutti i professionisti, i tecnici comunali, le imprese esecutrici e i soggetti che hanno collaborato alla buona riuscita dell’opera, consentendo di raggiungere un obiettivo importante per il territorio” ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando.