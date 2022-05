La candidata sindaco di Palermo commenta il summit annunciato di oggi

Mentre il centrodestra cerca di trovare la quadra per la scelta dei candidati alle comunali di Palermo e alle regionali, Rita Barbera punge e definisce “trattative da mercato” queste manovre politiche. Il riferimento è al summit di oggi che si dovrebbe tenere tra tutte le forze che fanno riferimento al centrodestra. Si sta provando a ricompattare il fronte dopo gli squarci e le polemiche di questi giorni che hanno prodotto una miriade di candidati sindaco. Questo frastagliamento potrebbe rientrare ma molto dipenderà dai fragili equilibri interni ai partiti.

Candidatura unica a sindaco del centrodestra

Sul tavolo della trattativa in corso è stato dichiarato esserci la candidatura unica per la carica a sindaco della città di Palermo ma in realtà, secondo la candidata sindaco Barbera, il vero nodo e la vera decisione, riguarda il prossimo presidente della Regione siciliana. “Ancora una volta – dichiara Rita Barbera – ci troviamo in presenza di trattative da mercato che mortificano l’importanza di Palermo, la quinta città più grande d’Italia. La litigiosità del centrodestra e i suoi dissidi interni, soprattutto a livello nazionale, non possono e non devono condizionare le elezioni palermitane”.

Lagalla? “Ma quale civico…”

Rita Barbera ne ha anche per Roberto Lagalla, candidato sindaco sul quale tutto il centrodestra potrebbe convergere: “Il candidato Lagalla oggi più che mai dimostra che la sua candidatura non è mai stata civica, come lui stesso l’ha definita, ma supportata e condizionata dai partiti a cui, lui stesso, rimette ogni decisione. Solo una sindacatura come la mia, questa sì, veramente libera e civica, può cambiare il modello amministrativo di Palermo e creare un governo della città fatto dai cittadini per i cittadini”.

La nota unitaria del centrodestra

Dopo una giornata convulsa e una serie di incontri bilaterali ieri sera è arrivata l’ufficiale convocazione del primo vero vertice unitario del centrodestra dopo la spaccatura. “A seguito delle interlocuzioni tra i candidati a sindaco per la città di Palermo Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò Lentini, unitamente alle forze politiche del centrodestra che li sostengono, è stato deciso di comune accordo di dare vita ad un incontro per trovare, con spirito unitario, una sintesi ed addivenire ad una unica candidatura a sindaco” scrivono in una nota i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra.