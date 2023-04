Sono in ritardo le opere previste al castello Utveggio di Palermo, ex sede del centro di alta Formazione, i Cerisdi, chiuso dal governo Crocetta lasciando il castello in balia dell’incuria. La Regione aveva deciso, durante il governo Musumeci, la riqualificazione del Castello e bandito alcune opere.

Penale da quasi 1750 euro al giorno

Da ieri il Consorzio stabile “Santa Chiara consortile arl” di Favara, che sta eseguendo le opere di efficientamento energetico al Castello Utveggio, a Palermo, pagherà una penale di 1.746 euro al giorno per non aver consegnato i lavori nei tempi previsti. Alla ditta è stato notificato il provvedimento deciso dalla Regione come stazione appaltante in base alle norme generali di contratto.

Schifani “vigilo personalmente s questo scandalo”

“Su questo scandalo vigilo personalmente – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – e come annunciato qualche settimana fa, per l’enormità delle proroghe concesse nel tempo e sulla infondatezza delle ragioni addotte, mi riservo di trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica di Palermo per l’individuazione di eventuali profili penali. La pressione e la mia attenzione prestata alla questione ha evitato ogni altra possibilità di altre deroghe”.

Sopralluogo lo scorso 25 marzo

Il presidente Schifani, già lo scorso 25 marzo, aveva fatto un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte delle opere che dovevano essere consegnate da oltre un anno. Tra gli interventi da eseguire, la sostituzione di tutti gli infissi esterni con porte e finestre a taglio termico e vetrocamera, l’apposizione di un cappotto termico con resine di ultima generazione, un nuovo impianto di climatizzazione caldo/freddo, il posizionamento di pannelli fotovoltaici per la produzione di 25-30 kilowatt di energia elettrica, l’illuminazione interna ed esterna a led, il cambio di alcuni motori energetici utilizzati per l’autoclave e la condotta antincendio. Opere necessarie per garantire la struttura e adeguarla alle attuali normative mettendola in sicurezza ed evitando il degrado

