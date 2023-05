Ritrovato il furgone con l’attrezzatura di Meg, le era stato rubato nel parcheggio dell’albergo

19/05/2023

Questa volta è davvero il caso di dire che tutto è bene ciò che finisce bene. La polizia di Stato, questo pomeriggio, a Palermo, ha trovato e riconsegnato all’artista Meg, nome d’arte di Maria di Donna, ex cantante della band 99 Posse, il furgone con all’interno tutta la strumentazione musicale che sarebbe servita per il concerto di questa sera ai Candelai.

Il ritrovamento del furgone

Nemmeno la manomissione della centralina del veicolo che ha reso inagibile il sistema di localizzazione gps ha fermato gli investigatori del Commissariato di San Lorenzo che, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a rinvenire il mezzo con all’interno la preziosa strumentazione nel quartiere Cardillo, in via Costantino. L’attività di indagine continua al fine di risalire all’identità degli autori.

L’appello sui social di Meg

Era arrivato un appello tramite i social, con rischio di dover annullare il concerto, da parte della stessa Meg. “Questa notte ci è stato rubato il furgone con tutta l’attrezzatura per il concerto di questa sera a Palermo. Oltre a privarci di strumenti con un immenso valore affettivo, il furto ci mette in grandissima difficoltà per il live a I Candelai”, scrive Meg. Un furto “strano”, visto che il mezzo era tranquillamente parcheggiato all’interno dell’hotel dove alloggia tutto lo staff.

“Stiamo facendo di tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto – scrive nel post Meg -. Aiutateci a recuperare almeno il carico, sarebbe davvero importante per noi, per gli organizzatori e per tutti voi che avreste partecipato, ma anche per chi in qualche modo ama e sostiene la musica dal vivo. Ringrazio già per l’aiuto, il supporto, la collaborazione di ognuno di voi”. Per fortuna l’appello evidentemente è andato a buon fine e con l’operazione della polizia tutto è andato nel migliore dei modi e il concerto a I Candelai, alla fine, si farà.

Meg: “Grazie a tutti”

Sono senza parole e grata a tutti coloro che hanno condiviso il post, lo hanno commentato o mi hanno scritto anche in privato. Abbiamo alzato un polverone degno di nota! Ma sopratutto ringrazio il commissariato San Lorenzo, la Questura di Palermo e tutta la Polizia di Stato, il loro lavoro ci ha permesso di recuperare il furgone e tutto il suo contenuto. Grazie anche a chi, amici e organizzatori, ha lavorato per poter comunque fare il concerto di questa sera, non sarebbe stato giusto privare Vesuvia e Palermo della musica! Quindi, a tra poco!