Intervento dei carabinieri della stazione San Filippo Neri

Rivestiva la droga con la carta delle caramelle. I carabinieri hanno arrestato allo Zen 2 a Palermo Dario Piazza, 30 anni, accusato di detenzione di droga.

Nel corso di una perquisizione in casa sono stati trovati 50 grammi di cocaina, divisa in dosi come se fossero caramelle con la carta di colore rosso o giallo a seconda del peso e 1160 euro.

Le dosi di 0,2 e 0,4 grammi cadauna erano suddivisi a seconda della confezione colorata di rosso o di giallo, dove all’interno erano state preparate le singole dosi di cocaina da spacciare nel quartiere.

Subito tratto in arresto su disposizione della competente Autorità Giudiziaria il giovane è stato associato presso la locale casa circondariale Pagliarelli.

Dopo l’udienza di convalida Piazza Dario è stato sottoposto alla la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata nel corso dell’operazione antidroga è stata sottoposta a sequestro e sarà analizzata dal L.A.S.S. Carabinieri di Palermo, per accertare l’esatto principio attivo delle stesse.