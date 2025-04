Una scomparsa improvvisa ha lasciati sgomenti i cittadini di Roccapalumba. Aveva 26 anni e una vita davanti, Ignazio Felice è ricordato da tutti come “un ragazzo d’oro, sensibile e affettuoso”. Il giovane concittadino era conosciuto e benvoluto da tutti; l’amministrazione comunale, addolorata dalla prematura perdita, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per oggi, 16 aprile, in occasione della celebrazione dei funerali di Ignazio.

Proclamato il lutto cittadino

La comunità di Roccapalumba è stata profondamente colpita dalla tragica e prematura scomparsa di Ignazio Felice. Il dolore per la sua morte, avvenuta il 14 aprile 2025, ha scosso l’intera città, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Per testimoniare in modo tangibile la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza ai familiari del giovane, il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali, che si terranno il giorno 16 aprile 2025 alle ore 10.00.Durante la giornata di lutto cittadino sarà adottata la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente previste durante il periodo del lutto, esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la sede del Municipio, pubblicazione dell’ordinanza sull’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune.

Inoltre, l’amministrazione invita i cittadini, i titolari di attività commerciali, le associazioni, le realtà produttive, sociali e sportive, a partecipare al momento di raccoglimento, sospendendo le proprie attività e osservando un comportamento rispettoso per l’intera giornata del 16 aprile, in concomitanza con i funerali.

Il cordoglio

Diversi i messaggi in memoria di Ignazio, fra tanti, quello dell’amica Rachele che avrebbe voluto essergli stata più vicina nei momenti di dolore: “Non ci sono parole per descrivere quanto sia accaduto, solo tanta sofferenza e tristezza, caro amico avrei voluto soltanto esserti stata più vicina nei tuoi momenti più difficili e bui… tu un ragazzo d’oro sensibile gentile ed molto affettuoso, come te il tuo albero della famiglia, sono vicina alla famiglia per questo immenso dolore… R.I.P Ignazio sarai un angelo meraviglioso come eri qui sulla terra”

Poi ancora: “Non ci sono parole per confortare questo immenso dolore. Paola, Franco, Katia, e tutta la famiglia vi stringiamo forte. Che Dio vi dia tanta forza. Eterno riposo Ignazio. ragazzo che resterà nel cuore di ognuno di noi. Oggi Roccapalumba piange” scrive Maria Rosa