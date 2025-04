Viaggiavano in sella alla loro moto quando il mezzo si è scontrato in modo violento contro un’auto. Giarre piange la prematura scomparsa di Giovanni Finocchiaro, 60 anni e di sua moglie Serafina Cantarella, 57 anni. L’incidente è avvenuto lungo uno svincolo dell’autostrada A29, nel territorio comunale di Paceco, nel trapanese. Finocchiaro viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata insieme alla moglie, Serafina Cantarella, 57 anni, quando il mezzo ha impattato con una vettura, un’Audi condotta da un uomo di 39 anni, originario di Palermo.

Il cordoglio

Giovanni Finocchiaro era un medico ortopedico molto stimato a Giarre (Catania). Oltre alla sua attività medica, era conosciuto per il suo impegno civico, avendo ricoperto il ruolo di assessore comunale. La notizia della scomparsa dei due coniugi ha scosso profondamente l’intera comunità cittadina.

“Il Sindaco e la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dott. Giovanni Finocchiaro, già apprezzato Consigliere e Assessore comunale, e della moglie Serafina Cantarella” si legge in una nota diramata, tramite i social, dal comune di Giarre.

Un ex paziente ricorda la professionalità del dottor Finocchiaro: “Vorrei ricordare Giovanni Finocchiaro .1) Grande uomo 2) Grande medico ortopedico. Ci siamo conosciuti 14 anni fa, quando mia figlia a 9 anni si fa male abbastanza seriamente a una gamba. Prese a cuore la situazione …ci chiamò in separata sede e con i tuoi modi gentili ci alzi il morale .Faccio un ragionamento da genitore …faccio cosi in modo che da grande non si vede la cicatrice. Interventi, gessature, tutore ,riabilitazione e tu che volevi essere sempre aggiornato. Passano sei mesi…e lui mi dice …Sonia è guarita ,il femore è ok ,fategli fare tutto ciò che vuole. Grazie di tutto e per tutto Giovanni. Decido di fare un altro controllo con un primario del Rizzoli. Porto tutta la carpetta e dopo una mezzora piena di visione dice…signor Greco ,l’equipe di Giarre del dottor Finocchiaro, hanno fatto un lavoro eccellente la bambina è guarita. Ma lo sapevo già. Ogni tanto ci incontravamo e si parlava del più e del meno. Oggi purtroppo caro Giovanni e cara Serafina siete saliti in cielo…Nel pomeriggio mi arriva un messaggio di Sonia in vacanza a Palermo…papà è morto il dottore Finocchiaro ,nei paraggi di dove siamo noi. Mi è caduto il mondo addosso…una notizia che non avrei mai voluta sentire. Ciao Giovanni ..grazie grazie grazie”.