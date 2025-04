E’ la Chiesa delle Anime Sante ad accogliere il feretro di Sara 24 ore prima del rito funebre. Dalle 10,30 la camera ardente della giovane vittima di femminicidio è aperta a chiunque. Tutti possono passare a darle un saluto, tutti possono lasciare un pensiero sulla bara di Sara, strappata troppo presto ala vita, drammaticamente, senza un motivo, senza una colpa se non quella di essere una donna libera.

Domani i funerali celebrati dall’Arcivescovo Lorefice

I funerali della giovane si svolgeranno nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri. Sono fissati per lunedì alle 10,30. A presiedere la messa funebre sarà l’arcivescovo Don Corrado Lorefice. E’ attesa una vera e propria folla tanto che il comune, oltre a dichiarare il lutto cittadino (dichiarato, peraltro dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla per tutti i comuni dell’intera provincia), ha dovuto organizzare un vero e proprio piano straordinario del traffico.

Il piano straordinario del traffico

Un avviso informa che lunedì 7 Aprile si potranno lasciare le autovetture in via Pellingra (nello spazio dove solitamente viene allestito il circo) o presso l’Area Artigianale da dove sarà garantito un servizio navetta da e verso il Viale Europa – in prossimità della Caserma dei Carabinieri – da dove a piedi si potrà raggiungere la Piazza.

Ieri il rientro della salma a Misilmeri

Il silenzio, rotto solo dalle sirene, è iniziato ieri, sabato 5 aprile quando un corteo ha percorso le strade da Palermo, passando per Villabate per giungere, infine, nella frazione di Portella di Mare di Misilmeri per il rientro della salma. I sindaci di Villabate Gaetano Di Chiara e il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo hanno avvisato la cittadinanza del passaggio del corteo.

Lungo le strade al passaggio della bara tanta commozione e silenzio per la giovane della universitaria siciliana che ha scosso tantissimi.

La famiglia ha chiesto il massimo rispetto per questo momento da vivere solo con i familiari e gli amici più stretti.