E’ arrivata a casa scortata dai carabinieri e dalla polizia municipale la salma di Sara Campanella, la giovane universitaria uccisa a Messina dal collega Stefano Argentino.

Un corteo ha percorso le strade di Palermo, poi Villabate e infine la frazione di Portella di Mare frazione di Misilmeri. I sindaci di Villabate Gaetano Di Chiara e il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo hanno avvisato la cittadinanza del passaggio del corteo.

Lungo le strade al passaggio della bara tanta commozione e silenzio per la giovane della universitaria siciliana che ha scosso tantissimi.

La famiglia ha chiesto il massimo rispetto per questo momento da vivere solo con i familiari e gli amici più stretti.

Domani, domenica 6 aprile, dalle 10.30 – per tutto il giorno e la notte – sarà allestita la camera ardente aperta ai cittadini presso la chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato. Lunedì alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri sarà celebrato il funerale di Sara presieduto dall’arcivescovo Don Corrado Lorefice.

Il sindaco Rosario Rizzolo ha proclamato il lutto cittadino per lunedì.

Si informano i cittadini che lunedì 7 Aprile si potranno lasciare le autovetture in via Pellingra (nello spazio dove solitamente viene allestito il circo) o presso l’Area Artigianale da dove sarà garantito un servizio navetta da e verso il Viale Europa – in prossimità della Caserma dei Carabinieri – da dove a piedi si potrà raggiungere la Piazza.