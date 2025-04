Lunedì 7 aprile 2025, nel giorno dei funerali di Sara Campanella, il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato una giornata di lutto nei Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo.

Lutto nell’intera provincia

“Con questo atto – spiega il sindaco Lagalla – l’amministrazione metropolitana intende interpretare in modo solenne il sentimento di profondo dolore di tutta la comunità della città di Palermo e del territorio della provincia. Una comunità che lunedì, nella giornata di lutto, ricorderà anche la tragica scomparsa di Laura Papadia, anche lei palermitana come Sara, uccisa a Spoleto dal marito”. A Palazzo Comitini e in tutti i Comuni della provincia di Palermo saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e vicinanza alle famiglie delle vittime.

I funerali della ragazza

Per qwuel giorno c’è già una folla commossa in movimento, pronta a stringersi attorno alla comunità di Misilmeri, quando verrà rivolto l’ultimo saluto a Sara Campanella: si svolgeranno alle 10:30, nella chiesa di San Giovanni Battista, i funerali della giovane assassinata quattro giorni fa a Messina da un collega universitario. A presiedere la funzione ci sarà l’arcivescovo Corrado Lorefice. Il corpo della 22enne farà rientro domani, sabato 5 aprile, a Portella di Mare: lì Sara riceverà l’abbraccio degli affetti più stretti. La camera ardente sarà invece allestita domenica 6 aprile, a partire dalle 10:30.

Attesa tanta gente

Per agevolare la partecipazione dei cittadini, il Comune ha previsto aree di sosta in Via Pellingra (nello spazio solitamente destinato al circo) e presso la zona artigianale. Da questi punti sarà attivo un servizio navetta gratuito con fermata nei pressi di Viale Europa, vicino alla Caserma dei Carabinieri, da cui si potrà poi raggiungere a piedi il centro cittadino.

La partecipazione di Misilmeri

Il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo, aveva già emanato un’ordinanza ufficiale per indire una giornata di lutto cittadino, in segno di partecipazione e rispetto per la tragedia che ha colpito la comunità. L’amministrazione comunale invita inoltre cittadini, enti pubblici, associazioni e attività commerciali a manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Sara nel modo che riterranno più opportuno, compresa la sospensione temporanea delle attività, fatta eccezione per i servizi essenziali e obbligatori, durante lo svolgimento della cerimonia funebre.