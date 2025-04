L’Università di Messina conferirà una laurea alla memoria a Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio. Lo ha annunciato la rettrice Giovanna Spatari, che ha mantenuto la promessa fatta alla madre della giovane. “Come istituzione accademica, il nostro compito è sensibilizzare i ragazzi sui pericoli e incoraggiarli a denunciarli tempestivamente”, ha dichiarato la rettrice.

L’ennesimo femminicidio

Secondo le indagini, Sara sarebbe stata vittima di un femminicidio da parte di un collega universitario, Stefano Argentino, che avrebbe confessato il crimine. Il corpo della giovane si trova attualmente nella camera mortuaria del Policlinico di Messina, in attesa dell’autopsia prevista per domani.

La fiaccolata in memoria di Sara

Per onorare la memoria della studentessa, questa sera, 3 aprile, si terrà una fiaccolata promossa dall’ateneo in collaborazione con il Comune di Messina e le associazioni studentesche. L’evento avrà inizio alle 19:30 nel cortile del Rettorato, in Piazza Pugliatti, con un momento di raccoglimento. Da lì, il corteo si muoverà verso Piazza dell’Unione Europea, sede del Municipio.

L’iniziativa è aperta all’intera cittadinanza e mira a coinvolgere tutta la comunità accademica in un gesto di solidarietà e riflessione.

La dedica del fratello

Un foto che ritrae fratello e sorella con lo sfondo di un tramonto, un ricordo indelebile per Claudio Campanella che oggi non potrà più riabbracciare la giovane Sara, queste le sue parole: “Oggi e per sempre amore mio..il tuo fratellone ti ha sempre amato e continuerà a farlo per sempre. Chiedo rispetto a nome della mia famiglia per tutte le cattiverie o falsità dette da brutte persone, stiamo soffrendo il peggior dolore della nostra vita ma Saretta merita tutta la nostra forza e il nostro impegno per la sua giustizia quindi il più possibile useremo la nostra voce come se fosse la sua. Ti prometto che fino alla fine dei miei giorni lotterò per te, perché amore mio tu devi avere giustizia, perché il tuo nome deve essere ricordato per sempre, perché Sara è tutto ciò che di bello c’è in questo mondo. Non è un addio amore mio, prima o poi ci rivedremo”.