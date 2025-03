Ancora sangue nelle strade siciliane. Si aggiunge un’altra giovane vittima alla lunga lista nera, l’impatto contro un muretto di un’abitazione privata non ha lasciato scampo a Lorenzo Mallo. E’ morto all’età di 19 anni, in tanti lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita. Aveva tanti sogni da realizzare ma ieri sera, 3 marzo, intorno alle 22.30 si è spenta ogni speranza. Il tragico incidente si è consumato lungo la strada provinciale che porta a Brucoli, frazione costiera di Augusta. Lorenzo viaggiava a bordo di un’auto condotta dal fratello maggiore, rimasto ferito nell’incidente.

L’auto fuori controllo e lo schianto fatale

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, il veicolo avrebbe perso aderenza all’uscita di una curva per cause ancora in fase di accertamento. Dopo aver sbandato, l’auto si è ribaltata finendo violentemente contro il muretto di un’abitazione privata. L’urto è stato devastante e per il giovane Lorenzo non c’è stato nulla da fare. Rimasto incastrato tra le lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. All’arrivo dei sanitari del 118, però, il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il fratello ferito ma non in pericolo di vita

Alla guida dell’auto c’era il fratello maggiore, S.M., 22 anni, che è rimasto ferito nell’incidente. L’impatto gli ha provocato un trauma alla testa e altre lesioni, motivo per cui è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Marco di Catania. Le sue condizioni, sebbene serie, non sarebbero critiche e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità è sotto shock per la perdita di un ragazzo così giovane, strappato alla vita in una notte che doveva essere come tante altre.

Il cordoglio

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha espresso il suo cordoglio per la tragica morte del 20enne. “Dispiaciuti per la disgrazia che ha colpito la nostra comunità cittadina, con la tragica morte di Lorenzo Mallo, porgiamo alla sua famiglia le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Tutte le attività previste per oggi, vengono annullate e rinviate a una data che vi comunicheremo a breve” scrive il sindaco.

Lo strazio della famiglia

Una vera tragedia familiare quella accaduta ad Augusta. Sui social, una parente di Lorenzo ha ricordato il proprio nipote. “I nipoti si vogliono bene come i figli; tu mio piccolo grande Lorenzo bello della zia ti custodirò dentro il mio cuore come il mio angelo custode. Non è giusto che una giovane vita ci lasci cosi presto avevi tanto da donarci col tuo grande cuore…tvb cuore mio e te ne vorrò per sempre”