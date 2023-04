Vigili del fuoco in diversi punti

Roghi di spazzatura a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della città per spegnere gli incendi appiccati nelle zone dei cassonetti dove c’era qualche catasta di immondizia. Gli incendi in via Pantalica, via Berrettaro, via Villagrazia e via Castiglia. Questi nel capoluogo. I pompieri sono stati impegnati anche a spegnere un incendio a Villabate (Pa) sempre di spazzatura.

Continuano gli incendi di rifiuti

Purtroppo Palermo città è tornata ad essere in mano ai soliti incendiari di rifiuti questa notte, così come successo purtroppo in passato in altre occasioni. Protagonista, ad esempio, è stato qualche tempo fa il quartiere dello Zen dove sono state appiccate le fiamme a cataste di rifiuti nelle strade e dentro i cassonetti. Scena trita e ritrita per il capoluogo siciliano dove di questi raid se ne verificano a bizzeffe quasi ogni notte. Situazione insostenibile però per i residenti che rischiano davvero moltissimo sul piano ambientale considerando la pericolosità della combustione dei rifiuti per via dell’inquinamento che crea. Nel corso di questa estate non sono stati risparmiati da questo tipo di incendi anche altri quartieri periferici come Bonagia, Borgo Nuovo, Zisa, Cep e altri ancora. Persino nel centro storico, nei periodi di emergenza rifiuti, si sono verificati casi simili.

Raid incendiari ai rifiuti nel centro storico di Palermo

Verso il centro storico di Palermo raid incendiari ai rifiuti. A prescindere dal luogo comunque la scia continua inesorabile. L’incendio ha interessato cumuli di spazzatura abbandonata, e non raccolta da giorni, in via Messina Marine.

Qualcuno ha appiccato il fuoco e ha scatenato la solita fumata nera che ha finito inevitabilmente per raggiungere anche le abitazioni circostanti. Solito immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile, nel tentativo di ridurre al massimo l’impatto inquinante e pericoloso del fumo maleodorante.

