La spiaggia di Romagnolo a Palermo torna al centro dell’attenzione e con essa l’intera costa est della città da anni dimenticata e che ormai può e deve essere riqualificata. Per riportare l’attenzione proprio su quest’area fino al 4 ottobre è in corso “Spiaggia in Movimento”.

Schifani all’evento

Ad intervenire questa mattina il Presidente della Regione Renato Schifani “Questa è una giornata resa speciale dalla presenza di così tanti giovani. Come governo abbiamo stanziato 15 milioni per consentire a cinquantamila ragazzi di poter andare in palestra gratis. Lo abbiamo fatto perché crediamo nello sport come educazione, come sano strumento di confronto che insegna il rispetto delle regole, e per venire incontro a quelle famiglie che non possono permettersi il lusso di mandare i figli a svolgere attività ludiche. Lo sport, oltre a favorire lo sviluppo fisico, è istruzione, educazione, rispetto delle regole, dell’avversario” ha detto il governatore in apertura del festival sportivo e ricreativo dedicato alla riqualificazione della zona est della città di Palermo, che si tiene fino al 4 ottobre sul lungomare di Romagnolo.

Il Presidente si rivolge ai giovani

“Non potevo mancare oggi: questa giornata è bella anche perché la rivitalizzazione di questa costa sta per diventare realtà. Ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci – ha aggiunto Schifani – Per questo abbiamo stanziato risorse, insieme con il Comune, affinché torni a splendere come un tempo, come quando in questa spiaggia si veniva a fare il bagno”.

La Regione vuole mettere il proprio supporto per le attività di rinascita “Ci stiamo impegnando e non faremo mancare il nostro supporto fino al raggiungimento dell’obiettivo. Ma anche voi giovani dovete crederci e crescere serenamente in questa logica di rispetto per il territorio, per l’avversario, per la sfida, che deve essere sempre corretta e giocata sul piano del confronto, mai offendendo chi vi sta davanti, ma rispettandolo come si rispettano le idee altrui”.