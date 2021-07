la cattedrale rimarrà aperta sino alle 23

Solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia, Palermo oggi celebra la sua Santuzza

Non ci sarà la tradizionale processione ma sono tanti gli appuntamenti religiosi in Cattedrale

Alle 17.30 l’arcivescovo Lorefice sorvolerà la città in elicottero con le reliquie della santa per la benedizione

E’ arrivato il 397° Festino di Santa Rosalia. Palermo celebra la sua “Santuzza”, la Patrona della città.

Quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti contagio Covid19, non ci sarà la tradizionale processione per le vie della città ma sono tanti gli appuntamenti religiosi in Cattedrale.

15 luglio, solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia, gli appuntamenti religiosi

Oggi, in particolare, si festeggia la solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia a Monte Pellegrino.

Questa mattina, alla Cattedrale di Palermo, sono state celebrate tre messe (alle 8, alle 9.30, alle 11).

Alle ore 16.45 ci sarà il concerto delle campane della Cattedrale, seguito, un quarto d’ora dopo, alle 17, dalla santa messa presieduta dal Ciantro del Capitolo della Cattedrale, monsignor Gino Lo Galbo.

Alle 17.30 un appuntamento molto atteso: sorvolo con elicottero dell’Esercito della Reliquia di S. Rosalia per la benedizione della città. Accompagnano la reliquia l’Arcivescovo di Palermo e il Comandante del Comando Regione Militare Sud.

Si prosegue alle 18.30, sul sagrato della Cattedrale, con l’intrattenimento musicale a cura della Banda Musicale “A. Marinuzzi” – Città di Palermo dei Maestri Giovanni e Salvatore Bottino.

Ancora sul sagrato della Cattedrale, alle 19, il momento più atteso: alla presenza delle reliquie di S. Rosalia custodite nell’Urna argentea, Solenne S. Messa Pontificale presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice e Benedizione Papale con annessa Indulgenza plenaria. Partecipano il Sindaco, le Autorità civili e militari, i Capitoli Metropolitano e Palatino, il Clero, il Seminario Arcivescovile e le Confraternite. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal Maestro Mauro Visconti.

La Cattedrale rimarrà aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23.

Celebrazioni in diretta streaming

Le celebrazioni dalla Cattedrale potranno essere seguite in diretta streaming sui siti web www.cattedrale.palermo.it, www.diocesipa.it e sui social, ed esattamente sulle pagine Facebook Cattedrale di Palermo, Arcidiocesi di Palermo e Santa Rosalia di Palermo.

Il segno di carità del Festino

Le offerte raccolte durante le celebrazioni del Triduo, del 14 e 15 luglio sono destinate alla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte.