Il 21 novembre 2026 ritorna “Rosso come l’amore”, l’evento solidale dell’associazione Io Barcollo ma non MOLLO!® che per mezzo di tutte le ARTI, (musica, canto, danza, recitazione, pittura, scrittura…) rende omaggio alle vittime di femminicidio, celebra il “sano” amore e sostiene concretamente le donne, con percorsi e attività dedicate.

Anche questa terza edizione organizzata dalla presidente dell’associazione Roberta Sparacello, diretta da Teri Demma e supportata della Consulta delle donne del comune di Buseto Palizzolo, sarà intrisa di cuore, altamente emozionante, ricca di significato e di grande valore sociale

Dalle ore 21:00 si accenderanno i riflettori del Teatro Marcello Puglisi di Palermo e la bravissima Barbara Lipari vocalist di Radio In, presenterà lo spettacolo e le splendide performance del FANTASTICO cast artistico

Saremo tutti legati da un filo rosso che ci UNISCE per raggiungere l’obiettivo: Aiutare le donne del Centro Antiviolenza Lia Pipitone a ritrovare la luce e tutta la bellezza della vita

Insieme, continuiamo a fare quel bene che ci fa stare bene.

Vi aspettiamo sabato 21 novembre 2026 ore 21:00 al Teatro Marcello Puglisi – Palermo

Luogo: Teatro Marcello Puglisi , Piazza San Marino, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 15.00

Info: È gradito indossare qualcosa di Rosso

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