Il 21 novembre 2026 ritorna “Rosso come l’amore”, l’evento solidale dell’associazione Io Barcollo ma non MOLLO!® che per mezzo di tutte le ARTI, (musica, canto, danza, recitazione, pittura, scrittura…) rende omaggio alle vittime di femminicidio, celebra il “sano” amore e sostiene concretamente le donne, con percorsi e attività dedicate.
Anche questa terza edizione organizzata dalla presidente dell’associazione Roberta Sparacello, diretta da Teri Demma e supportata della Consulta delle donne del comune di Buseto Palizzolo, sarà intrisa di cuore, altamente emozionante, ricca di significato e di grande valore sociale
Dalle ore 21:00 si accenderanno i riflettori del Teatro Marcello Puglisi di Palermo e la bravissima Barbara Lipari vocalist di Radio In, presenterà lo spettacolo e le splendide performance del FANTASTICO cast artistico
Saremo tutti legati da un filo rosso che ci UNISCE per raggiungere l’obiettivo: Aiutare le donne del Centro Antiviolenza Lia Pipitone a ritrovare la luce e tutta la bellezza della vita
Insieme, continuiamo a fare quel bene che ci fa stare bene.
Vi aspettiamo sabato 21 novembre 2026 ore 21:00 al Teatro Marcello Puglisi – Palermo
Luogo: Teatro Marcello Puglisi , Piazza San Marino, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Spettacolo
Data Inizio: 21/11/2026
Data Fine: 21/11/2026
Ora: 21:00
Prezzo: 15.00
Info: È gradito indossare qualcosa di Rosso
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