Passaggio di campana per il Rotary Club Palermo Est, storico club del capoluogo siciliano appartenente al Distretto 2110. Lidia Maugeri ha consegnato il testimone a Mimmo Semilia, in un momento che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita rotariana. La cerimonia del passaggio di campana segna infatti la conclusione di un anno di attività e l’avvio di una nuova fase, nel segno della continuità, del servizio e dell’impegno verso la comunità.

Il testimone da Lidia Maugeri a Mimmo Semilia

Con il passaggio da Lidia Maugeri a Mimmo Semilia, il Rotary Club Palermo Est rinnova il proprio percorso associativo, confermando la centralità dei valori rotariani: amicizia, responsabilità, attenzione al territorio e promozione del bene comune. Il cambio alla guida del club non rappresenta soltanto un momento formale, ma anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta e guardare ai nuovi obiettivi dell’anno rotariano. Il passaggio della campana, nella tradizione del Rotary, è il simbolo della continuità tra chi ha guidato il club e chi si prepara ad assumere la responsabilità di coordinarne le iniziative.

Un club al servizio della comunità

Il Rotary Club Palermo Est è una realtà consolidata nel panorama associativo cittadino. Fondato nel 1958, il club fa parte del Distretto 2110, che comprende Sicilia e Malta, e porta avanti attività ispirate alla cultura del service, al dialogo tra professioni e alla partecipazione civica. Nel corso degli anni, il club ha contribuito alla realizzazione di iniziative culturali, sociali e solidali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mondo rotariano e comunità locale.