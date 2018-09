I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Termini Imerese, hanno fermato in Via Libertà un giovane originario del Gambia, K.L. di anni 18, senza fissa dimora, il quale poco prima si era introdotto in un panificio nelle vicinanze della stazione ferroviaria, asportando 70 euro dal registratore di cassa e fuggendo subito dopo a piedi.

Del furto tuttavia se ne accorgeva il titolare, il quale si poneva all’inseguimento del giovane fuggiasco, lo raggiungeva, ma veniva da questi più volte colpito ad una mano per tentare di divincolarsi e rimettersi nuovamente in fuga con il bottino.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri permetteva di bloccare definitivamente il ragazzo e recuperare il denaro maltolto, che nel frattempo aveva nascosto negli slip.

Il panettiere, dolorante alla mano colpita, ricorreva alle cure del caso presso l’ospedale di Termini Imerese riportando fortunatamente solo una contusione con una prognosi di pochi giorni, mentre il fermato, risultato anche senza fissa dimora in Italia, su disposizione del PM di turno della Procura di Termini Imerese è stato ristretto presso la locale Casa Circondariale “A. Burrafato” dove rimarrà in attesa del giudizio per direttissima che verrà celebrato domani e dovrà rispondere dell’accusa di rapina e lesioni personali.