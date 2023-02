La Polizia di Stato ha sventato, nei giorni scorsi, un tentativo di estorsione al Borgo Vecchio con il classico strumento del “Cavallo di ritorno”.

Con l’accusa di tentata estorsione in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato tratto arrestato dalla polizia un 20enne palermitano. Un giovane palermitano ha subito il furto della Fiat 500 in via Spinuzza. L’automobilista ha iniziato a cercare la vettura al Borgo Vecchio.

E’ stato avvicinato da alcuni giovani che gli prospettavano la restituzione della vettura dietro pagamento di una somma di denaro. La vittima si è rivolta alla polizia fingendo di accettare la richiesta. I poliziotti hanno seguito la scena con il passaggio di circa 700 euro richiesto e sono intervenuti. Gli estorsori cercavano di fuggire. Uno di loro è stato bloccato.

Altri agenti cercavano l’auto nei pressi del luogo dell’appuntamento e poco dopo l’hanno ritrovata in via Alessandro Volta e restituita al giovane. Il giovane bloccato è stato arrestato e sono in corso le indagini per risalire al complice.