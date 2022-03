Sorpreso fuori dal negozio

La polizia di Stato ha denunciato a Palermo un borseggiatore che aveva ha rubato un portafoglio ad una donna sull’autobus e ha speso dei soldi utilizzando la carta di credito per alcuni acquisti nei negozi del centro.

Bloccato dopo aver fatto shopping

L’uomo di 65 anni è stato bloccato dagli agenti proprio mentre usciva da un negozio nella zona del tribunale. La vittima del furto li aveva avvisati grazie agli allert della banca che comunicava i vari acquisti eseguiti con la carta. Per piccole cifre non serve il pin e così il borseggiatore aveva già visitato almeno quattro negozi prelevando la somma di circa 100.

Il fermo della polizia

Appena uscito dall’esercizio commerciale l’uomo è stato fermato e portato in questura per accertamenti ed è stato denunciato a piede libero.

Autobus e tram protagonisti della cronaca

Da giorni autobus e tram di Palermo sono protagonisti invo0lontari della cronaca principalmente perchè fatti oggetto di vandalismo

La sera del 24 marzo in via Laudicina, nella zona di Brancaccio, alcuni giovani hanno lanciato pietre contro un autobus dell’Amat, mandando in frantumi il vetro della porta centrale della vettura. A bordo due passeggeri, rimasti fortunatamente illesi.

Nel pomeriggio, invece, a essere preso di mira era stato il tram: tre ragazzini hanno danneggiato un tergicristallo e un fascione fari del veicolo, fermo al capolinea alla stazione centrale. Si tratta dell’ennesimo danneggiamento subito dall’azienda cittadina di trasporto pubblico urbano.

Pochi giorni fa altro danneggiamento sul tram

Pochi giorni fa si è verificato un nuovo danneggiamento sul tram. Scaduto il contratto con le guardie giurate ieri un gruppo di ragazzini hanno devastato la carrozza del tram che collega la stazione al Forum con le bombolette spray. I ragazzi hanno oscurato le telecamere utilizzando della vernice spray e in pochi minuti. I ragazzi, circa sei sono saliti sul mezzo e sotto gli occhi impauriti di alcuni passeggeri hanno iniziato ad imbrattare i sedili e i vetri. L’autista, chiuso nella sua postazione, si sarebbe è reso conto della devastazione solo dopo che i giovani erano scappati. L’Amat ha fatto rientrare in deposito il tram per lavori di manutenzione straordinaria.

Quella appena trascorsa è stata una settimana “nera” per l’Amat allo Sperone. Altri due mezzi del sistema tranviario sono stati danneggiati da alcuni ragazzini che avrebbero utilizzato due vetture della linea 1 come bersagli mobili. Risultato: due vetri rotti, disagi al servizio e migliaia di euro di danni. Sempre giovedì scorso un ragazzo di 26 anni è stato denunciato per aver preso a sprangate il tram dal quale era stato invitato a uscire perché sprovvisto di biglietto.