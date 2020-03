Il giovane arrestato dagli agenti del XI Reparto Mobile della questura

E’ stato sorpreso a rubare un scooter elettrico in via Vincenzo Errante a Palermo e denunciato anche per non avere violato le prescrizioni del decreto “Io resto a casa”.

Un giovane di 30 anni palermitano è stato bloccato nel cuore della notte dagli agenti dell’XI Reparto Mobile della Polizia mentre stavano svolgendo i servizio di controllo per l’emergenza coronavirus. Il giovane è stato notato in via Salvatore Morso mentre spingeva lo scooter elettrico.

Non appena ha visto gli agenti di polizia ha cercato di fuggire cercando rifugio nel cortile Sciacchitano. Ma qui è stato bloccato. Gli agenti sono risaliti al condominio da dove il giovane aveva rubato lo scooter. Il portone del condominio era stato scassinato.

Per il ladro è scattato l’arresto con l’accusa di furto e la denuncia per il mancato rispetto dell’articolo 650.