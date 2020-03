Tante le segnalazioni arrivate a BlogSicilia

“Messaggio della protezione civile della città metropolitana di Palermo. Restate a casa”. È questo l’annuncio che faranno gli operatori della protezione civile all’interno dei Comuni dell’area metropolitana di Palermo.

Al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19, Leoluca Orlando ha invitato i sindaci dell’intero territorio metropolitano a diffondere un messaggio via megafono ai cittadini, per invitarli a restare in casa. “Per tutte le informazioni, visitate i siti istituzionali – dice il messaggio -. Restate a casa per tutelare la vostra salute e quella delle persone a cui volete bene”.

Le Istituzioni continuano a lanciare appelli alla popolazione al fine di arginare gli spostamenti sul territorio anche se sono tanti i casi di assembramenti. Sono tante anche le segnalazioni arrivate al numero di BlogSicilia che denunciano continui assembramenti lungo le strade del Capoluogo in barba alle disposizioni del Governo. È possibile inviare le proprie segnalazioni a BlogSicilia su Whatsapp al numero 3774388137

“In questo momento ognuno di noi è chiamato a contribuire con il proprio impegno, personale e civile, al contenimento del contagio: restando a casa e seguendo le regole igieniche indicate. Insieme possiamo farcela. Restiamo a casa!”, ha detto Orlando.