Fermato dalle volanti della polizia

La Polizia di Stato, grazie ad un’efficace e sinergica azione combinata degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di “Bagheria”, ha arrestato Maurizio Picone, 43enne, palermitano di Bonagia, bloccato in via Messina Marine, dopo avere rubato un furgone, carico di cioccolati e dolciumi per un valore di diecimila euro circa, a Bagheria.

Proprio nel grosso centro alle porte di Palermo, Picone, approfittando della momentanea assenza dell’autista di un furgone, impegnato nella consegna di prodotti alimentari in un Supermercato di via Cimarosa, si impossessava del mezzo ancora carico di dolciumi vari.

L’autista ha lanciato l’allarme non appena ha visto il furgone allontanarsi. Sono scattate le ricerche.

Picone, giunto in via Messina Marine, direzione centro città, ha visto dinanzi a se’ la strada sbarrata da una volante, ha dapprima tentato una pericolosa sterzata verso una rientranza laterale e, successivamente, una disperata fuga a piedi. In pochi attimi l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti ai quali ha subito ammesso le sue responsabilità.

L’arresto di Picone è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, mentre furgone e merce sono stati riconsegnati all’autotrasportatore dagli agenti del commissariato di Bagheria.