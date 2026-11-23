Un 46enne del Catanese, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di furto aggravato. A tradirlo il comportamento sospetto e il GPS montato sulla bici. Il giudice ha convalidato l’arresto.

Il controllo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni, residente in provincia di Catania. È accusato di furto aggravato.

La pattuglia ha notato l’uomo mentre pedalava su una bicicletta elettrica di grande valore. Alla vista dei militari si è fermato e si è seduto su una panchina pubblica. Un comportamento che ha insospettito i Carabinieri.

Le giustificazioni che non reggono

Durante il controllo l’uomo non aveva con sé alcun documento. Quando i militari gli hanno chiesto come mai avesse quella bicicletta, ha dato risposte evasive e contraddittorie.

Mentre gli accertamenti erano in corso, sul posto sono arrivate le legittime proprietarie del mezzo. Seguivano in tempo reale gli spostamenti della bici grazie a un localizzatore GPS installato a bordo.

Il furto in via Gramsci

Gli approfondimenti dei Carabinieri e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno permesso di ricostruire i fatti. Poco prima del controllo l’uomo aveva forzato il portone di un palazzo in via Gramsci ed era entrato per portare via la bicicletta elettrica, con cui è stato poi fermato.

La bici è stata interamente recuperata e restituita alle proprietarie. Il 46enne è stato arrestato.

La decisione del giudice

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura guidata da Antonio Vittorio Cavallo, ha convalidato l’arresto. Per l’uomo ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.