Ruba vestiti da un negozio del centro di Catania, bloccato e arrestato dalla Polizia

Redazione di

22/07/2020

La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Giovanni Piacente, 39 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per furto aggravato. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico appartenente alla Squadra Cinofili, in via Umberto, sono stati richiamati da alcuni passanti che indicavano un uomo che fuggiva in direzione di via Etnea. I due agenti hanno bloccato l’uomo recuperando anche alcuni capi di abbigliamento che l’uomo aveva tentato di gettare via. È stato scoperto che Piacente, entrato in un negozio di vestiti per bambini, si era impossessato di quattro magliette, del valore di 450 euro, nascondendole nei pantaloncini per poi uscire e scappare via. La proprietaria del negozio però ha notato il furto. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, messo ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida. La merce è stata restituita.

