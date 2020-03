Inseguito e bloccato dagli agenti

La Polizia di Catania ha arrestato Antonino Carbonaro di 29 anni accusato di evasione e tentato furto aggravato. L’uomo è stato denunciato anche per l’inosservanza del provvedimento che impone di non allontanarsi dalla propria abitazione in assenza di una valida motivazione.

Carbine è stato sorpreso da una volante mentre tentava di aprire una Fiat 500 in via Goito, a Catania. Il 29enne ha tentato la fuga alla vista degli agenti, che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Addosso aveva ancora il cacciavite e altri strumenti per lo scasso. L’uomo era al momento sottoposto ai domiciliari a Biancavilla (Ct).