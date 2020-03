Non hanno rispettato il divieto di circolazione

I Carabinieri di Ispica (RG) hanno arrestato per furto aggravato in abitazione e tentato furto in un’altra abitazione tre cittadini di origine romena. I tre sono accusati anche di non aver rispettato il divieto di circolazione in seguito alle disposizioni del Governo per il contenimento dell’epidemia di Corovavirus.

I Carabinieri hanno fermato i tre a bordo di un’auto che alla vista dei militari sono fuggiti. Dopo l’inseguimento i Carabinieri hanno trovato nell’auto gli oggetti rubati in una villetta. Tra gli oggetti c’erano piccoli elettrodomestici e materiale da giardinaggio. La refurtiva è stata consegnata al proprietario.