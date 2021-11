Indagini dei carabinieri

A rubare i vestiti non sarebbe stata un’abile ladro o ladra, ma una dipendente del grosso negozio al centro di Palermo. Chi ha portato via circa 850 euro di abiti e accessori sarebbe stata una commessa del negozio di Zara in via Ruggero Settimo.

I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi hanno arrestato una lavoratrice del punto vendita. L’addetta al servizio spedizioni, avrebbe provato a fare uscire dal negozio nella speranza che nessuno si accorgesse di nulla.

I responsabili del punto vendita della catena spagnola hanno osservato per un po’ i movimenti di alcuni lavoratori, pronti a chiamare il 112 per segnalare la prima mossa sospetta.

E così nei giorni scorsi le pattuglie dei carabinieri della compagnia di piazza Verdi sono intervenute per portare via la 37enne adesso indagata per furto aggravato.