La Polizia di Stato ha tratto in arresto Giuseppe Lucchese 20enne, Gaspare Compagnone 21enne e Emanuele Donesi 18enne, tutti palermitani residenti nella zona di Corso dei Mille, sorpresi dagli agenti in un’autocarrozzeria via Filippo Pecoraino accusati di furto.

Un residente ha segnalato la presenza dei tre dentro l’area commerciale e sono stati bloccati mentre tentavano di nascondersi sotto un rimorchio. I giovani avevano forzato due porte di ingresso dei locali. Nei pressi dell’area è stata trovata una motoape che è stata sequestrata.

I tre giovani sono stati denunciati anche per inosservanza delle disposizione sull’emergenza coronavirus.