Indaga la polizia

E’ successo nei giorni scorsi. Uno strano episodio si è verificato nella zona di via Uditore. Un dipendente comunale di Palermo ha denunciato alla polizia di essere stato vittima di un furto anomalo.

I ladri pare siano andati a colpo sicuro. Arrivati in via Francesco De Sanctis hanno rotto il finestrino dell’auto del dipendente comunale e hanno portato via il portafogli che si trovava all’interno.

Poi hanno sporcato con le feci la vettura. Per ore gli agenti della scientifica hanno passato al setaccio quell’auto per trovare impronte utili e risalire così agli autori.

Gli agenti di polizia hanno sentito il dipendente comunale e anche i suoi colleghi per cercare di comprendere i motivi del gesto che non è solo un furto evidentemente.

La vettura dopo le verifiche è finita dal carrozziere, ma prima in un autolavaggio.