La delusione e lo sfogo sul noto social

Due furti d’auto in un mese. L’ultimo oggi, 8 novembre. E la fidanzata di Samuele Damiani, centrocampista del Palermo, si sfoga su Instagram raccontando e ricostruendo brevissimamente la sua sfortunata vicenda sul social. Alessia Porri, ifluencer su Tik Tok e su Instagram, la ragazza originaria di Livorno, si è trasferita nel capoluogo siciliano per seguire il compagno ex Empoli, arrivato in rosanero ad inizio 2022 in prestito per poi essere definitivamente acquistato dalla società di viale del Fante in estate. Ed in due occasioni le è stata rubata una 500 blu.

Lo sfogo su Instagram

Attraverso il proprio profilo Instagram, poi rimbalzato sul profilo del calciatore rosanero, lo sfogo di Alessia: “Il 6 ottobre mi era stata rubata la macchina sotto casa, fui contattata dai carabinieri di Palermo per il ritrovamento. Dopo 28 giorni in carrozzeria, la macchina mi è stata riconsegnata in quanto doveva essere riparata dai danni (consegna 31 ottobre). Oggi, 8 novembre, sono scesa da casa e per la seconda volta la macchina mi è stata nuovamente portata via. È una Fiat 500 blu. Detto questo, non mi esprimo al riguardo perché non davvero parole”.

Insomma, un periodo poco fortunato per la ragazza che giustamente è rimasta risentita e delusa da questi episodi.