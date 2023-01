La denuncia dei vertici della struttura commissariale

Sono stati rubati cinque computer, alcuni fissi e portatili, dall’Hub della Fiera del Mediterraneo. La denuncia è stata presentata dai vertici della struttura commissariale ai carabinieri.

La scoperta è stata fatta in questi giorni dal personale sanitario che opera nella struttura che in questi anni è stata al centro della campagna di vaccinazione a Palermo e in provincia.

Nei computer potrebbero esserci dati sensibili di pazienti.