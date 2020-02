E' successo in via Rocco Jemma a Palermo

Un passeggino omologato è stato rubato ad una bambina disabile a Palermo. Un furto odioso che blocca la bimba a casa da domenica.

Il furto è stato messo a segno nell’androne di un palazzo in via Rocco Jemma. La carrozzina è molto pesante e salirla e scenderla per le scale insieme alla bimba senza ascensore era davvero difficile. E così la mamma la lasciava legata nell’atrio del palazzo con la catena. Mai nessuno lo aveva toccato.

Domenica l’amara scoperta. Enormi i disagi provocati. La famiglia non può acquistarlo e si dovrà attendere qualche mese prima che l’Asp concluda la pratica per il nuovo acquisto.

La madre della bimba lancia un appello. “Per nostra figlia quello non è un semplice passeggino, ma un mezzo di trasporto. Senza quello non può uscire, non posso portarla a fare una passeggiata all’aria aperta, non può godersi le belle giornate di sole di questi giorni. Certo, hanno arrecato un disagio anche a noi genitori, ma il prezzo più alto lo sta pagando nostra figlia. Siamo disperati.

I passeggini che abbiamo a disposizione, essendo di quando la bimba era più piccola, non sono utilizzabili. Speriamo di cuore che venga ritrovato”. Il padre fa un appello:”Chiunque avvisti il passeggino e si trovi a riconoscerlo, per favore non esiti a sollecitare le forze dell’ordine per farcelo riavere”.