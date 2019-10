intervento in corso

Amap informa che, a causa di una perdita idrica verificatasi in via Belmonte Chiavelli , angolo via Caduti dell’8 Luglio 1960, è stata costretta, nella giornata di ieri, a sospendere l’erogazione idrica in via Caduti dell’8 Luglio 1960.

Gli operai della società sono già al lavoro per verificare e risolvere il disagio. Dopo l’intervento l’erogazione idrica verrà ripristinata.

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).