I disagi inizieranno dalle ore 17 del 2 luglio

Disagi per l’interruzione temporanea del servizio acquedotto che viene rifornito dal “Sifone Imera” del Canale di Scillato. È l’Amap ad informare che, per urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione nel Sifone Imera del Canale di Scillato, da eseguire il 3 luglio, sarà costretta ad interrompere temporaneamente l’approvvigionamento idrico alle utenze.

I disagi inizieranno dalle ore 17 del 2 luglio e interesseranno il tratto di canale compreso, tra la camera di imbocco del Sifone Imera, sita in contrada Ferro nel Comune di Collesano e la botola 92, sita in contrada S.Onofrio nel comune di Trabia. L’erogazione idrica, assicura la municipalizzata, sarà riattivata a lavori ultimati e si normalizzerà, salvo imprevisti nelle 48 ore successive.

L’Amap informa, inoltre che, a seguito di guasto alla rete idrica adduttrice in contrada Nocilla e degli interventi di riparazione, già in fase di realizzazione, da oggi 1 luglio e fino a martedì 2 luglio, è possibile il verificarsi di disservizi nell’erogazione alle utenze idriche, del Comune di Cefalà Diana. “La normale turnazione idrica alle utenze – fa sapere l’Amap -, salvo imprevisti rilevati in corso d’o­pera, verrà riprist­inata nella giornata di giovedì 4 luglio”.