«Quanto accaduto ieri sera all’Ucciardone, con una protesta da parte di alcuni detenuti esasperati dal caldo estremo e dalle condizioni delle celle, impone una riflessione seria e immediata. La riabilitazione di una persona non può avvenire in 30 metri quadri condivisi da tre individui, senza aria, senza dignità, senza prospettiva. È una questione che riguarda i diritti umani, oltre che l’efficienza del sistema penitenziario»., Lo dichiara Orazio Rubino, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani a Palermo., «Sarà mia cura – prosegue Rubino – inoltrare una comunicazione ufficiale al viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, per comprendere quali margini di intervento esistano rispetto a una struttura che appare, ormai da tempo, in condizioni di estremo disagio. Non si tratta di giustificare nessuno, ma di garantire condizioni minime e civili, anche a chi sta scontando una pena. Perché lo Stato è più forte proprio quando non abdica ai suoi principi».



