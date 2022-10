Serie C, seconda vittoria consecutiva per gli arancioneri

Colpo esterno del Rugby Palermo che a Librino si impone nettamente col punteggio di 46-10 sul campo dei Briganti per la terza giornata del campionato di serie C della palla ovale.

Tutto facile per il XV allenato da Gioacchino La Torre che segna sei mete (5 trasformate) e due calci piazzati. Le mete sono state realizzate da Librizzi, Salomone, Virzì, Borracino, Di Fiore e Di Carlo. I calci piazzati sono stati firmati da Benfante. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a Ragusa la settimana precedente che segue l’esordio con sconfitta sul terreno dell’Amatori Catania sempre a Librino.

Massari “Bella vittoria e squadra in crescita”

Il presidente del Rugby Palermo commenta la partita di ieri pomeriggio che ha dato ulteriori certezze sul lavoro svolto finora. “Anche da Librino torniamo con una vittoria, bella partita. I ragazzi sia del Palermo che dei Briganti si sono battuti correttamente per 80 minuti. Secondo me si è visto un buon rugby da entrambe le parti, i miei ragazzi cominciano a fare quello che vuole l’allenatore Gioacchino La Torre, anche se ancora non siamo quelli della passata stagione. Unica nota negativa, l’infortunio dei ragazzi dei Briganti: spero niente di grave. Ringrazio l’ospitalità dei Briganti ed il terzo tempo, divorato dai ragazzi”.

La serie C riposa, in campo la Under 19 del Rugby Palermo

Pausa di campionato per domenica prossima e conseguente riposo per la prima squadra, in attesa di conoscere il proseguimento della stagione con gli accessi alla fase interregionale.

Domenica 30 ottobre scenderà in campo la Under 19 con sede ancora da designare per via della mancanza di un campo di gara che ospiti le partite interne del club palermitano. Ci sarà la sfida di ritorno con l’Amatori Catania 1963. Ieri le due compagini si sono affrontate a Catania con i pari-età etnei che si sono imposti nettamente per 52-7 siglando 9 mete contro l’unica arancionero firmata da Munafò, ragazzo Elimi Trapani. Una squadra, quella del Rugby Palermo composta da ragazzi di Trapani e Marsala, guidata dagli educatori Francesco Amelmo e Carlo Pratola.