Interrogazione a istanza di accesso agli atti presentata dai consiglieri di opposizione in consiglio comunale a Palermo sull’installazione della ruota panoramica a Palermo in Piazza Andrea Camilleri.

Diventa un caso politico la decisione di affidare la piazza nella zona di via Emerico Amari ad una società per realizzare un mercatino di Natale con tanto di ruota tra due palazzi.

“Vogliano sapere se sono state rispettate la regolarità dell’istruttoria, il rispetto della normativa comunale e delle disposizioni in materia di distanze, luci e vedute – si legge nel documento dei consiglieri comunali – E’ stata installata la ruota in prossimità di edifici residenziali e in contesto urbano di particolare rilievo. L’installazione ha suscitato diffuse polemiche e segnalazioni da parte di residenti e cittadini, con riferimento, tra l’altro, a profili di impatto visivo, paesaggistico, urbanistico e di potenziale lesione della riservatezza delle abitazioni prospicienti”. L’area interessata è soggetta alla disciplina comunale in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché a norme di tutela del decoro urbano, della sicurezza e del paesaggio, anche in coordinamento con il codice dei beni culturali e del paesaggio.

“Il regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico del Comune di Palermo – aggiungono i consiglieri – prevede l’obbligo di preventiva concessione e autorizzazione e consente all’Amministrazione di imporre specifiche prescrizioni tecniche, dimensionali e localizzative, anche in relazione alla sicurezza, al decoro e alla compatibilità con il contesto urbano. Ulteriori principi in materia di distanze, visibilità e sicurezza sono rinvenibili nella normativa comunale sulle occupazioni e, per analogia, nel Regolamento Dehors, che impone criteri di rispetto degli spazi circostanti e della fruibilità urbana. Sotto il profilo civilistico, risultano altresì rilevanti le disposizioni del Codice civile in materia di luci e vedute che tutelano il diritto alla riservatezza e al pacifico godimento degli immobili, profili che l’Amministrazione è comunque tenuta a valutare nell’ambito dell’istruttoria amministrativa”.

Per verificare se tutto questo sia stato rispettato i consiglieri chiedono di prendere visione ed estrarre copia, anche in formato digitale, dei seguenti atti e documenti amministrativi relativi all’installazione della ruota panoramica in Piazza Andrea Camilleri.